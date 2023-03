La Giunta Municipale del Comune di Campobello di Licata ha istituito i parcheggi rosa

La Giunta Municipale del Comune di Campobello di Licata, con propria deliberazione n. 5 del 06/03/2023, ha istituito i parcheggi rosa a servizio di donne in stato di gravidanza e neo mamme con bambini al seguito fino al 24° anno di età.

Lo annuncia con grande soddisfazione l’Assessore Paola Bove che ha curato l’iter per l’individuazione e istituzione dei parcheggi rosa ed informa la cittadinanza che è possibile ritirare presso la portineria del comune o scaricabile dal nostro sito, il modello per richiedere il pass per i parcheggi rosa.

La domanda dovrà essere necessariamente protocollata tramite ufficio protocollo o tramite PEC (protocollo@legal.comune.campobellodilicata.ag.it): vi raccomandiamo di inserire un numero di cellulare reperibile per essere successivamente contattati dai vigili urbani non appena il pass sarà pronto.

Ricordiamo che il pass potrà essere richiesto da donne in stato di gravidanza con allegato all’istanza apposito certificato medico, o da genitori con bambini con età non superiore ai 2 anni e in questo caso sarà sufficiente un’autocertificazione.

Il Sindaco Antonio Pitruzzella invita, con l’occasione, tutti gli automobilisti a un senso di responsabilità.