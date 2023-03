“La realizzazione del Ponte sullo Stretto rimette la Sicilia ed anche la Calabria al centro dell’attenzione europea. Sarà un’opera strategica che l’Unione sosterrà finanziariamente per completate il corridoio 1 Palermo Berlino. E si deve a Matteo Salvini questo grande interesse per un’infrastruttura che ha caratteristiche eccezionali come la campata unica per 3.3 km di estensione. La Sicilia farà la sua parte anche per un’aliquota di finanziamento. Guardiamo con grande speranza al perfezionamento degli atti che potrebbero consentire l’avvio dei lavori tra poco piu di un anno per il Ponte che sarà l’orgoglio dell’ingegneria italiana e una grande attrazione turistica”. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato regionale della Lega e questore dell’Assemblea regionale siciliana.