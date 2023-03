La UILT Sicilia (Unione Italiana Libero Teatro) A.P.S. ha rinnovato le cariche sociali

Domenica 25 marzo, c/o la Sala Virgilio del Centro Polivalente per i Servizi Socio-Culturali di Campobello di Licata (AG), gli associati della U.I.L.T. Sicilia A.P.S. si sono riuniti in assemblea generale per rinnovare le cariche sociali per il quadriennio 2023/2027.

Come previsto dallo statuto, gli aventi diritto al voto hanno eletto il Presidente, n.15 Consiglieri Regionali e n. 6 Delegati Nazionali.

Alla fine dello scrutinio, all’unanimità dei voti, è stato confermato alla carica di Presidente Calogero Valerio Ciotta – detto anche Lillo -;

Questi i Consiglieri Regionali eletti: Maria Ansaldi, Lillo Ciotta, Gaetano Avanzato, Gianfranco Barbagallo, Giovanni Cundò, Giovanni Gagliano, Guglielmo Gallè, Ivan Angelo Giumento, Noemi Ciotta, Antonella Morreale, Luigi Progno, Daniela Rivela, Giovanni Pio Scuzzarella, Angelo Ernesto Toledo e Lillo Zarbo;

I Delegati Nazionali sono: Calogero Valerio Ciotta, Maria Ansaldi, Gaetano Avanzato, Gianfranco Barbagallo, Giovanni Gagliano e Luigi Progno.

In seno al Consiglio Regionale, sono stati eletti come membri del Comitato Esecutivo: Maria Ansaldi, Calogero Valerio Ciotta, Gaetano Avanzato, Gianfranco Barbagallo, Ivan Angelo Giumento, Luigi Progno e Giovanni Pio Scuzzarella.

Il Comitato Esecutivo ha eletto Vice Presidente Gianfranco Barbagallo, e segretario Giovanni Pio Scuzzarella.

Durante la seduta sono stati assegnati i seguenti incarichi:

Direttore “Centro Studi” – Giovanni Gagliano;

Responsabile “Progetto Donne” – Maria Ansaldi;

Responsabile “Teatro Educativo e Sociale” – Giovanni Cundrò.

Gli altri incarichi saranno assegnati in seguito.

Lillo Ciotta – Accettiamo con entusiasmo e responsabilità la volontà dei nostri associati. Gli eventi drammatici che si sono susseguiti negli ultimi quattro anni non ci hanno dato la possibilità di poter realizzare completamente i nostri progetti ma, sappiamo benissimo che, se non subentrano altri fattori negativi esterni, finalmente potremo aiutare per i prossimi quattro anni le compagnie associate UILT nel loro processo di miglioramento.

Un doveroso grazie va ai Consiglieri ed ai componenti del Comitato Direttivo uscenti che, nonostante le difficoltà, sono riusciti a tenere vivo il teatro.

Adesso non ci resta che rimboccarci le maniche per come sappiamo fare e continuare a lavorare volontariamente in favore di tutti gli appassionati di teatro.