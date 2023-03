Campobello Di Licata si appresta a vivere la Settimana Santa, dopo averla vissuta in sordina per tre anni causa pandemia. Venerdì 31 marzo, si terra’, nella cittadina agrigentina, la Via Crucis cittadina (non parrocchiale), con inizio alle ore 19,3o, raduno e partenza dalla Chiesa Madre ‘ San Giovanni Battista”. E’ un’iniziativa del Clero campobellese. La Via Crucis comunitaria si svolgera’ di nuovo il giorno del Venerdì Santo, alle ore 10. Mentre in serata avra’ luogo la processione cittadina. Sara’ la Settimana Santa di Passione di Nostro Signore Gesu’ Cristo.

Giovanni Blanda