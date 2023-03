Sparatoria a Favara, 29enne ferito trasferito a Caltanissetta

Proseguono le indagini dei carabinieri di Favara, insieme ai colleghi del Comando provinciale di Agrigento, per fare luce sulla lite in via Palermo sfociata in una sparatoria. Il ventinovenne rimasto ferito ad una mano è stato trasferito dall’ospedale di Agrigento a quello di Caltanissetta dove probabilmente sarà sottoposto a intervento chirurgico. La ferita da arma da fuoco gli avrebbe provocato la perdita della sensibilità di tre dita della mano.

Intanto si attendono i risultati dell’esame stub.

L’accertamento su eventuale presenza di polvere da sparo potrebbe fornire elementi investigativi utili e decisivi.