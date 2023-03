Tentato furto alle Poste di Naro: scatta allarme, ladri i fuga

tentativo di furto avvenuto durante la notte all’ufficio postale di via Sabella a Naro. I malviventi hanno cercato di forzare la porta di ingresso dell’ufficio postale rompendo il vetro, ma l’allarme ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri. Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, però, i malviventi erano già spariti.

Non è certo che l’obiettivo fosse effettivamente un furto, ma il danneggiamento alla porta d’ingresso dell’ufficio postale lascia pensare che potesse essere questo l’intento dei malviventi. Il vetro della porta è stato lesionato, ma non si è rotto, il che suggerisce che i ladri non siano riusciti ad entrare.

In ogni caso, la presenza dei carabinieri ha impedito che il furto venisse portato a termine. Non è chiaro chi siano i responsabili dell’azione e se ci siano state conseguenze per loro.