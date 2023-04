A Siculiana la Settimana Santa

Dal 31 Marzo al 9 Aprile un ricco programma di eventi religiosi e animerà per una settimana le vie della bella città siciliana, dove le varie Confraternite, con il patrocinio del Comune e il supporto di ACSI e ACSD Siculydrone, intrecceranno la tradizione locale alle sentite celebrazioni tipiche della Pasqua.

Dopo la Messa di Venerdì 31 Marzo, presso il Santuario del Crocifisso, dalle ore 18 si terrà la via Crucis. Giovedì 6 Aprile prevista dalle 22:30, dopo l’adorazione eucaristica nella Cappella della Reposizione, la processione dell’Ecce Homo, dell’Addolorata e di San Pietro, fino alla “spartenza” e alla chiusura delle porte che si terrà a mezzanotte. Venerdì 7 Aprile ancora processione della Sacra Urna verso il Calvario. Dalle ore 17 di Domenica 9 Aprile la resurrezione sarà ra dall’incontro dei Santi e di Maria con il Cristo risorto in Piazza Marino, dopo la celebrazioen della Santa Messa alle ore 11.