Carenze strutturali, chiusura temporanea del plesso Mattarella a Palma di Montechiaro

Il Commissario Straordinario del Libero Consorzio ha disposto, in queste ore, la chiusura temporanea della sede distaccata dell’Istituto Scolastico “Odierna” di Palma di Montechiaro. La decisione e’ stata adottata da parte degli Uffici tecnici preposti per evidenti fenomeni di carbonatazione del calcestruzzo e conseguente ossidazione dei ferri di armatura dei pilastri collocati nel piano seminterrato del plesso “Mattarella“, sede distaccata dell’Istituto. La chiusura temporanea dell’Istituto consentirà, in tempi brevi, di svolgere le opportune ed adeguate verifiche strutturali finalizzate ad una indagine diagnostica della stessa al fine di garantire la sicurezza degli studenti. Il provvedimento di sgombero del Plesso Mattarella e’ stato deciso dal Commissario Straordinario, d’intesa con il Sindaco di Palma di Montechiaro, proprietario della struttura scolastica.