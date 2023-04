Ordine dei fisioterapisti, eletto il nuovo consiglio

Il 25 e 26 marzo si sono svolte nelle sedi di Caltanissetta, Ribera ed Enna le prime elezioni del neo costituito ordine professionale autonomo interprovinciale Agrigento, Caltanissetta ed Enna della professione sanitaria di Fisioterapista. Questo momento storico di democrazia ha visto prevalere in modo chiaro e netto nella scelta dei Fisioterapisti la lista denominata Fisioterapisti uniti, che ha eletto i nove consiglieri dell’Ordine e i tre componenti del collegio dei revisori dei conti.

Nella prima convocazione degli eletti, il 31 Marzo, si sono votate tutte le cariche del nuovo Consiglio direttivo eleggendo all’unanimità Domenico Contino, presidente; Giusy Arnone, segretaria; Raffaele Patti tesoriere; Vincenzo Donzella, vicepresidente. Nella tornata elettorale si è registrato un record nazionale di affluenza alle urne con il 53% di votanti, rispetto ai 38 Ordini territoriali d’Italia dei Fisioterapisti che sono andati al voto. La grande partecipazione al voto dei professionisti ha dimostrato un grande senso di responsabilità e una grande voglia di rappresentatività della categoria.

Il più votato è stato Domenico Contino con 183 preferenze seguito da tutti i colleghi della stessa lista, Raffaele Patti con 180 preferenze; Sebastiano Lauria con 180 preferenze; Marika Ferraro con 179 preferenze; Giusy Arnone con 176 preferenze; Vincenzo Donzella con 176 preferenze; Angelo Galluzzo con 176 preferenze; Alessandro Mongelli con 176 preferenze e Noemi Riggi con 176 preferenze. Per il Collegio dei revisori dei conti sono stati eletti: Paola Augello con 177 preferenze; Marco Fiorenza con 177 preferenze e Vincenzo Tirrito con 176 preferenze. L’istituzione dell’Ordine, e della relativa Federazione nazionale, sarà una opportunità di crescita in più per i Fisioterapisti poiché questi organismi, secondo quanto previsto dalla Legge n. 3 del 2018, “promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni e dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell’esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva”.