Palma di Montechiaro, il Comune sposa la pace fiscale

Il Comune di Palma di Montechiaro sposa la “Pace fiscale”, inserita dal Parlamento nazionale nell’ultima legge di Bilancio. Il Consiglio Comunale palmese, presieduto dal Domenico Scicolone, ha approvato all’ unanimità la proposta dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Stefano Castellino per venire incontro alla cittadinanza tutta ed anche a quella parte che risulta morosa nel pagamento di imposte e tasse comunali.

“Ringrazio la massima assise cittadina – dice il sindaco Castellino – per avere votato, all’unanimità dei presenti, questo importante atto che consentirà, mi auguro di cuore, di potere avere un Comune in grado di dare sempre più risposte ai cittadini in termini di servizi erogati e dall’altro di potere diminuire le tasse e le imposte. Siamo, credo, uno dei pochi comuni ad avere sposato questa opportunità offerta dal Parlamento nazionale, mi auguro, pertanto, che i cittadini morosi possano mettersi in regola con imposte e tasse non pagate negli anni scorsi visto che la legge consente non solo di pagare interessi di mora, ma anche di rataizzare il pagamento oltre allo stralcio totale di quelli piu vetusti (dal 2000 al 2015) per importi inferiori a 1000 euro. Abbiamo fatto degli sforzi enormi per concedere questa opportunità, che sarà una ultima importante ed imperdibile occasione. Il fatto che solo pochi Comuni hanno aderito ne sottolinea la difficoltà ed l’importante lavoro svolto dall’Amministrazione Castellino. Se risponderemo presente a questo appello ci toglieremo di dosso le accuse che ci vengono mosse dai cittadini di molti centri del nord Italia e dimostreremo di non essere secondi a nessuno. Devo ringraziare il Presidente del Consiglio Comunale Scicolone e i capigruppo consiliari che hanno condiviso all’unanimità la convocazione d’urgenza della massima assise cittadina per affrontare questo importante e delicato atto. Grazie altresì ai miei collaboratori, agli Assessori, all’Area Finanziaria guidata dalla Dottoressa Calabrese, alla Segreteria, ed a tutti i dipendenti: è un traguardo frutto del lavoro di tutti.