Campobello di Licata, il Progetto ‘Vengo dallo Sport’

“Vengo dallo Sport” è il bando pubblico del Comune di Campobello di Licata, disponibile online, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero per lo Sport e i Giovani, in collaborazione con Sport e Salute. L’iniziativa è volta al finanziamento di progetti proposti da Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, anche in partnership con altri soggetti pubblici o privati, quali organismi sportivi, Istituzioni locali (Comuni, Università, Scuole), per la creazione di presidi sportivo-educativi in aree urbane e in quartieri ad alta concentrazione di cittadini stranieri.

