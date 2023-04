Dramma sul monte San Calogero, uomo muore durante un’escursione

Un uomo è morto questo pomeriggio sul Monte San Calogero sopra Termini Imerese (Pa). Era uscito insieme ad altre persone per un escursione quando si è sentito male. La telefonata delle persone che si trovavano con lui è arrivata alle 16.30. Nel gruppo c’erano anche due medici che hanno tentato di tutto per salvarlo.

L’inutile intervento dei vigili

Sono intervenuti i vigili del fuoco del Saf che hanno percorso diversi chilometri in una strada sterrata. E’ stato impegnato anche l’elicottero della polizia con il soccorso alpino. Mentre si era messa in moto la macchina dei soccorsi l’uomo è deceduto. Il corpo sta per essere recuperato dai vigili del fuoco. Monte San Calogero è una meta per tante escursioni organizzate da varie associazioni. Quando il tempo è clemente non passa settimana che i sentieri non vengono percorsi da gruppi di uomini e donne che organizzano escursioni.