Festeggiamenti per Agrigento capitale della cultura, Miccichè: “l’inizio di una nuova era sociale”

Agrigento è la Capitale della cultura per il 2025. E’ tempo di festeggiamenti ma è anche tempo di iniziare a lavorare per preparare la città al meglio e accogliere turisti e migliorare soprattutto i servizi per tutta la comunità.

“Questo è l’inizio di una nuova era. Dobbiamo essere noi adesso con la nostra capacità, la nostra cultura a mutare le sorti turistiche della nostra Agrigento. Ai cittadini che mi chiedono di andare a pulire la città dico di non sporcarla prima di tutto, dobbiamo aiutarci tutti e collaborare per migliorare ogni cosa ed essere consapevoli delle bellezze che abbiamo. Cerchiamo di valorizzarle”, dice il sindaco Franco Miccichè a margine della conferenza stampa che si è svolta nel foyer del Teatro Pirandello di Agrigento dove sono state rese noti le motivazioni che hanno portato i giurati a scegliere la città dei templi come capitale italiana della cultura.

Agrigento in questa corsa non è stata da sola ha avuto a fianco anche Lampedusa e i Comuni del territorio, un ricco dossier con 44 progetti di cui 17 internazionali per un budget totale di 6 milioni di euro.

“E’ il momento della gioia sicuramente ma adesso dobbiamo iniziare a lavorare per preparare la città. Vanno fatte tutte quelle azioni propedeutiche per portare avanti tutti i progetti, e mettere le basi per quelle che sono le attività gestionali ed economiche. Budget prestabiliti, ma stiamo cominciando a lavorare su tutte quelle attività di sponsor che vorranno collaborare”, ha dichiarato l’assessore comunale al ramo Costantino Ciulla.