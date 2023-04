Sicurezza sul lavoro, al via protocollo tra Parlamento internazionale della legalità e Filca Cisl Sicilia

Promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro e della legalita’ in tutte le scuole della Sicilia attraverso un serie di iniziative che mirino a sottolineare l’importanza della prevenzione.

É quanto prevede il protocollo d’intesa che è stato siglato oggi dal presidente del Parlamento internazionale della legalità, Nicolò Mannino e dal segretario regionale della Filca Cisl Sicilia, Paolo D’Anca, nel corso del consiglio generale che si è tenuto oggi a Palermo, al quale hanno partecipato anche il segretario nazionale della Filca, Enzo Pelle e il segretario regionale della Cisl Sicilia, Sebastiano Cappuccio. Il protocollo prevede una serie di iniziative sulla sicurezza nel lavoro che coinvolgeranno nel corso dell’anno le scuole di tutta la Sicilia. “Ringrazio il presidente Mannino – spiega D’Anca- per aver voluto sottoscrivere questo protocollo sinergico che si basa sul raggiungimento di un obiettivo comune che perseguiamo da tempo, ovvero quello di infondere una cultura della legalità, della sicurezza del lavoro e che riteniamo sia fondamentale che debba partire proprio dalle scuole. In occasione della sesta edizione della giornata delle vittime del dovere abbiamo sottoscritto questo protocollo pilota nel settore edile perché pensiamo che il seme della sicurezza così come il seme della legalità vanno impiantati nelle nuove generazioni,quindi le scuole rappresentano certamente il campo in cui seminare.

Siamo orgogliosi perché è l’unico al mondo nel settore edile, abbiamo infatti constatato che non esistono iniziative precedenti di adozione di questo specifico strumento. Siamo sicuri – conclude – che può essere un piccolo passo per arginare quel drammatico e galoppante incremento di morti bianchi e di infortuni sui luoghi di lavoro che deve essere assolutamente arrestato perché non è più accettabile in uno Stato di diritto”.

“La prevenzione – aggiunge Enzo Pelle- è la giusta via per creare cultura della sicurezza e legalità. Questo è lo strumento per fare un salto in avanti per garantire concretamente, la sicurezza sul lavoro sicuro di cui tanto si parla. La formazione e la prevenzione devono entrare sempre più nella pratica comune in tutte le fasi della vita formativa e lavorativa.

“Abbiamo voluto siglare questo protocollo – spiega il presidente Mannino-con l’intento di cooperare insieme affinché la legalità diventi sempre più sicurezza per alimentare il risveglio delle coscienze e sollecitare tutte quelle strategie affinché il lavoro venga tutelato a 360 gradi in un’ottica di sicurezza che fa capo alla dignità dell’uomo”.