Gianni Morandi in concerto alla Valle dei Templi l’8 agosto

Nella cornice della splendida Valle dei Templi giorno 8 agosto arriva il live dell’eterno ragazzo Gianni Morandi. Concluso il tour nei palasport che lo ha visto impegnato per tutto il mese di marzo Gianni Morandi ha annunciato i suoi primi appuntamenti dal vivo in programma la prossima estate. La tournée, “Go Gianni go! Estate 2023” prenderà il via il prossimo luglio e continuerà fino a settembre, facendo tappa in numerose venue italiane a cielo aperto.

Sul palco il cantante di Monghidoro presenterà sia i classici del suo repertorio sia le tracce incluse nel recente progetto discografico “Evviva!”, un mix tra il più o meno remoto passato (ovviamente prevalente) e il presente, il tutto legato da arrangiamenti freschi, attuali e con fortissimi accenti soul. Ad accompagnarlo sul palco una super band con tanto di fiati, chitarre, tastiere, batteria, percussioni, basso e tre coriste (due + uno).

I biglietti saranno disponibili a partire dalle 14 di lunedì 3 aprile sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.