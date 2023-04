80enne accoltellato dopo lite condominiale, è grave

Un anziano di 80 anni è ricoverato in ospedale a seguito di una lite avvenuta a Messina. E’ stato accoltellato e adesso si trova all’ospedale Papardo, le sue condizioni sono gravi. Il fatto è accaduto all’Annunziata, nella zona nord della città, all’esterno di una palazzina. Alla base ci sarebbe un litigio per questioni condominiali, ma gli investigatori, sul posto sono intervenuti la Squadra mobile e gli agenti del Commissariato nord, stanno effettuando tutti gli accertamenti per chiarire l’episodio, valutando tutte le ipotesi. Sembra che ci sia stato un litigio sfociato nell’accoltellamento. L’anziano ha riportato lesioni al collo e al torace, è stato portato d’urgenza all’ospedale Papardo. Le indagini hanno portato all’individuazione di un uomo di 53 anni la cui posizione è adesso la vaglio degli investigatori.