Continua a spacciare droga dai domiciliari: arrestato 20enne

La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Agrigento, unitamente ai militari della Tenenza di Porto Empedocle, ha arrestato un ventenne originario del Gambia, ma residente nella Città dei Templi, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le fiamme gialle hanno effettuato un vero e proprio blitz in via Santa Sofia, una traversa di via Bac Bac. Il ventenne, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari, avrebbe continuato la sua attività di pusher.

La casa era stata trasformata in una centrale dello spaccio con un via vai di persone che vi si recavano per acquistare la droga. Un blitz nato da un’attività di indagine, coordinata dalla procura di Agrigento, ma anche dalle tante segnalazioni dei residenti della zona ormai esasperati.