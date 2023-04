Operaio edile muore in un cantiere dell’ospedale a Messina

Un operaio di un cantiere edile, che svolgeva lavori di manutenzione nell’ospedale Papardo di Messina, è morto stamani in un incidente. La Squadra mobile di Messina indaga sulla dinamica dell’incidente. La vittima si chiama Nunzio Micale, 65 anni, ed era anche il titolare della ditta. L’uomo sarebbe caduto da un ponteggio di due metri nel cantiere dove è in corso la realizzazione del bunker per la Tomoterapia. L’uomo ha battuto violentemente il capo ed è morto sul colpo.