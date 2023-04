Furto nel cantiere del ponte Morandi: rubato ponteggio

Colpo nel cantiere del viadotto Morandi, ad Agrigento. Ignoti sono entrati in azione di notte riuscendo a smontare e portare via un intero ponteggio. La struttura si trovava nei pressi di un delle pile del ponte. A fare la scoperta sono stati gli operai quando sono arrivati in cantiere l’indomani mattina. Il titolare della ditta, un imprenditore cinquantenne, non ha potuto fare altro che recarsi dai carabinieri e denunciare l’accaduto. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini. Ad agire sicuramente più persone e ben organizzate.