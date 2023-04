“Vìola misura di sorveglianza ma era bloccato sulla barca”, assolto 67enne

Il giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Antonino Cucinella, ha disposto l’assoluzione nei confronti di un uomo di 67 anni, accusato di aver violato le prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione a suo carico. La contestazione mossa all’uomo era quella di non essere rientrato in casa entro le otto di sera, orario stabilito dal provvedimento.

La difesa dell’imputato, rappresentata dall’avvocato Enrico Di Bendetto, ha dimostrato però che il 67enne – capitano di un peschereccio – si trovava bloccato in mare a causa di un guasto all’imbarcazione. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna ad un anno di reclusione. Il tribunale, accogliendo la richiesta della difesa, ha invece assolto l’imputato per non aver commesso il fatto.