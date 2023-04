Agrigento, alla Valle dei Templi sorgerà il “Parco della Vita”

Il testo dell’articolo 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 113 obbliga i comuni con più di 15.000 abitanti di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica, dopo ben 31 anni, grazie ad una intesa tra il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, il Comune di Agrigento e la Delegazione Provinciale del Co.N.Al.Pa. (Coordinamento Nazionale per gli Alberi e il Paesaggio), si riesce a dare attuazione alla Legge.

Ci sono voluti numerosi incontri e interlocuzioni ma, finalmente, in data 06 Aprile si provvederà, grazie alla sensibilità dimostrata dal Direttore del Parco Dott. Arch. Roberto Sciarratta, alla piantagione di venti piante di olivo in un’area nei pressi del Tempio della Concordia.

Le piante di olivo saranno messe a dimora subito dopo una conferenza stampa che si terrà giorno 6 aprile alle ore 10,00 a Casa Sanfilippo.

Sorgerà quindi nella nostra Città il “Parco della Vita”, un luogo dove per ogni bambino che nasce sarà piantato un albero che porterà il suo nome e sarà facilmente individuabile in mezzo a tanti altri alberi grazie a delle targhette che saranno poste su ogni pianta per facilitare, genitori e bambini, se vorranno, a prendersi cura dell’albero che ricorderà un evento importante della loro vita.

La manifestazione del 6 di Aprile vuole essere semplicemente un segnale di speranza per tutta la collettività agrigentina, fermo restando che non appena l’Ufficio Anagrafe del Comune di Agrigento provvederà alla comunicazione dei nati nell’anno 2022, si effettuerà una piantagione più corposa in un’area individuata nei pressi di Poggio Meta, all’interno del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento che sarà resa facilmente accessibile a quanti vorranno visitarla.