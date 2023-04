Elezioni amministrative a Sambuca: Saro Arbisi è il primo candidato sindaco

Si scaldano i motori a Sambuca di Sicilia in vista delle elezioni amministrative del 28.29 maggio. Un solo nome al momento per la poltrona di primo cittadino. Dopo anni di attività politica nel Partito Democratico e un impegno amministrativo da Consigliere, Presidente del Consiglio Comunale e Assessore negli ultimi cinque anni, a scendere in campo e ufficializzare la sua candidatura a sindaco è Sario Arbisi.

“E’ il momento di fare un passo avanti, con serietà, passione e responsabilità, in prima persona. Portiamo avanti un progetto che guarda al futuro della nostra Sambuca: moderna, vivibile, solidale, ottimista.Mi impegnerò con tutta la mia energia, la mia passione e le mie forze insieme ad un gruppo entusiasta, appassionato, ambizioso.Riaccendiamo il confronto democratico, rendiamolo utile per la nostra Sambuca sui temi segnalati in questi anni dai cittadini e dalle cittadine, coinvolgendo quanto più possibile i giovani e puntando ad un’attrattività vera e continua di Sambuca, sia per turisti e visitatori, sia per chi vive e vuole vivere ogni giorno i nostri luoghi, i nostri servizi, sia per chi guarda da lontano Sambuca con l’irresistibile speranza di tornare a viverla. Tra la gente, per la gente!”, questa parte della lettera che il candidato ha postato sui canali social per annunciare la sua candidatura.

Una candidatura non condivisa dall’attuale primo cittadino, Leo Ciaccio, non candidabile per i suoi 10 anni di amministrazione e che, se pur non confermata, dovrebbe sostenere e appoggiare la candidatura dell’attuale vicesindaco Giuseppe Cacioppo.