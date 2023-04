Furto in abitazione: 10 mila euro il bottino tra soldi e gioielli

Colpo grosso in una casa in via dei Fiumi, tra i quartieri di Villaggio Mosè e San Leone, ad Agrigento. Ignoti malviventi, approfittando dell’assenza del proprietario di casa, sono riusciti ad entrare nell’abitazione e portare via soldi, oro e gioielli.

Il bottino, secondo una prima quantificazione, ammonterebbe a circa 10 mila euro. Il danno non è coperto da assicurazione. I ladri sono entrati in azione tra le 16 e le 21, orario in cui il trentenne proprietario di casa si trovava fuori. A fare la scoperta è stato proprio quest’ultimo a cui non è rimasto altro da fare che denunciare l’accaduto.