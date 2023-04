Il Leo Club Host Agrigento dona colombine pasquali nella Chiesa di Santa Croce a Villaseta

Lo scorso sabato 1° aprile i ragazzi del Leo Club Agrigento Host, anche in collaborazione con la Parrocchia Santa Croce di Villaseta e l’amministrazione comunale, hanno organizzato l’evento TON BEL 2.0 per la raccolta fondi destinata all’acquisto dei BEL, ovvero i ‘Bastoni Elettronici Lions’, da donare a soggetti non vedenti e ipovedenti. Si tratta di strumenti altamente tecnologici perché segnalano gli ostacoli e guidano chi ne usufruisce, migliorandone le condizioni di vita ma soprattutto rendendo più autonomi e sicuri di sé. A seguito della raccolta fondi, i giovani Leo hanno donato alla Parrocchia le ‘colombine’ pasquali del TON BEL 2.0 e queste, nei prossimi giorni, verranno donate da don Rino Lauricella ai bambini e alle famiglie del quartiere. “Non è la prima volta – afferma la presidente Marta Castelli – che si organizzano raccolte fondi destinate all’acquisto dei BEL 2.0. Da diversi anni, ad esempio, il Leo Club Agrigento Host è in prima linea per la distribuzione dei cosiddetti PandoLeo a ridosso delle feste natalizie, che negli ultimi due anni è stata effettuata proprio a Villaseta, al Centro Commerciale Città dei Templi. Dunque,quest’anno abbiamo riproposto l’evento anche in primavera in occasione della Pasqua così da raddoppiare il nostro impegno per una causa così importante come il sostegno alle disabilità visive. Sabato scorso, così come alle edizioni precedenti, abbiamo riscosso un grande successo. Ne approfitto, anche a nome degli altri soci del Leo Club, per ringraziare il Parroco di Santa Croce di Villaseta don Rino Lauricella, l’amministrazione comunale nella persona dell’Assessore alla Solidarietà sociale Marco Vullo e il Viceparroco Matteo Mantisi. Il Leo Club continua e continuerà a organizzare eventi in tutti i quartieri di Agrigento, certamente anche a Villaseta, sempre pronti e propositivi per dare il nostro contributo alla città e alla cittadinanza. Infine, cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori auguri di buona Pasqua in particolare ai bambini e alle famiglie di Villaseta, ma ovviamente di Agrigento tutta”.