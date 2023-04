Assenteismo al Comune di Favara: una trentina di indagati

Una indagine delicata e riservata dei Carabinieri della Tenenza di Favara partita nel 2020 con prime iscrizioni nel registro degli indagati giugno 2022, ha scoperchiato il calderone dell’assenteismo al Comune di Favara e vede indagate, appunto, una trentina di persone, tutte con rapporto di lavoro con il municipio, che adesso sono accusate di truffa aggravata e continuata e tra queste anche un pubblico ufficiale (almeno) visto che viene anche ipotizzato il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

La vicenda ha preso consistenza ieri, quando al Comune si sono presentati i carabinieri per acquisire documentazione idonea comprovante gli illeciti compiuti. La presenza alquanto nutrita di militari dell’Arma non è passata inosservata ed ecco che l’intera storia è venuta alla luce.

L’inchiesta è coordinata dal pubblico ministero della Procura di Agrigento, Gloria Andreoli che già lo scorso mese di febbraio aveva fatto notificare a quasi tutti gli indagati richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari, evidentemente accordata dal Gip del Tribunale di Agrigento. L’acquisizione in Municipio dei documenti utili per rappresentare gli eventuali illeciti commessi costituisce il secondo atto di questa storia.