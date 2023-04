Maxi incidente alla zona industriale di Agrigento, 7 veicoli coinvolti: due feriti

È di sette veicoli coinvolti e due feriti, per fortuna non gravi, il bilancio di un maxi incidente avvenuto nella mattinata di ieri alla zona industriale di Agrigento.

Il sinistro, provocato probabilmente dall’asfalto reso viscido dalla pioggia battente, ha coinvolto inizialmente due auto – una Peugeot 208 e una Fiat Bravo – e un furgone. Quest’ultimo mezzo, dopo l’impatto, ha proseguito su corsa andandosi a schiantare contro altre quattro automobili parcheggiate nei pressi del centro direzionale.

Per fortuna all’interno non c’era nessuno. Sono stati alcuni automobilisti che transitavano in quella zona a prestare i primi soccorsi. Un’ambulanza è poi intervenuta sul posto trasferendo gli occupanti della Peugeot e della Fiat Bravo in ospedale. Ad entrambi sono stati riscontrati traumi sparsi ma le loro condizioni non sono gravi. Gli agenti della polizia locale si sono occupati dei rilievi.