Porto Empedocle, in fiamme pedane in legno vicino macelleria

Un incendio è divampato nei pressi di una macelleria in piazza Aristotele, a Porto Empedocle. Le fiamme hanno interessato alcune pedane in legno che si trovavano davanti l’attività commerciale. Il rogo, la cui natura è ancora al vaglio degli investigatori, per fortuna non ha danneggiato il locale.

Ad intervenire con mezzi di fortuna, nel tentativo di spegnere le fiamme, sono stati alcuni persone che si trovavano in zona. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri della locale Stazione. I militari dell’Arma hanno raccolto le testimonianze e avviato le indagini.

Non è chiaro se l’incendio sia un fatto accidentale, magari una sigaretta gettata per strada, oppure doloso. Non è stata trovata comunque traccia di liquido infiammabile. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo per l’ipotesi di danneggiamento.