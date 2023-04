Settimana Santa a Campobello di Licata

Oggi (venerdì 6 aprile), Via Crucis cittadina, con inizio alle ore 10,30.

Saranno presenti le autorità civili e militari, oltre ovviamente al clero. Partenza dalla Chiesa Madre San Giovanni Battista. Arrivo presso il Calvario alle ore 12. Seguiranno il rito della crocefissione di Gesù Cristo ed i turni di adorazione delle chiese parrocchiali. In tarda serata, alle ore 19,30, via alla processione di Cristo morto nell’urna per le strade cittadine. Si prevede una notevole partecipazione di fedeli.

Giovanni Blanda