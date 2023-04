Agrigento, tre furti su auto parcheggiate in poche ore

Impennata di furti all’interno di automobili parcheggiate ad Agrigento. Nelle ultime ore sono stati tre gli episodi che si sono registrati e non è escluso che dietro ci possa essere la stessa mano. È possibile che si tratti di un ladro seriale che da giorni ha preso di mira i veicoli del centro cittadino.

Il primo caso si è verificato in via Europa, nei pressi della Villa del Sole. Una fiat Punto, di proprietà di un impiegato cinquantatreenne, è stata forzata. Dall’abitacolo sono spariti documenti, chiavi e gli spiccioli conservati. Il secondo furto è avvenuto in via Gioeni. L’Alfa Romeo, di proprietà di una pensionata, è stata scassinata. Portati via soldi e alcuni documenti.

L’ultimo episodio nel centro storico di Agrigento. In questo caso il ladro, dopo aver forzato la portiera dell’automobile, ha rubato una borsa con dei documenti di proprietà di un agente di commercio di cinquantacinque anni. Al via le indagini della polizia. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta.