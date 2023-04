Campobello di Licata, tutto pronto per il concerto di Irama

Il 9 sera, a Campobello di Licata, con inizio alle ore 21, nell’area dello stadio “Tre Torri” (zona sud del centro abitato), lungo la via Luigi Giglia, concerto del cantante Irama. Lo spettacolo musicale, inserito nella “La notte di Pasqua”, nasce nell’ambito della “Primavera campobellese 2023”, a cura della Pubblica amministrazione, guidata dal sindaco Antonio Pitruzzella.

L’iniziativa è dell’associazione Loco Event.

Per l’occasione il Comune ha vietato la vendita di alcol e bibite in bottiglie di vetro e lattine.

GIOVANNI BLANDA