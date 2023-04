Lavori Siracusa-Gela, Governo al Cas, “già stanziati 2,37 milioni, paghi l’impresa”

Sembra una telenovela la vicenda legata ai soldi da dare alla Consedil, l’azienda vincitrice dell’appalto per la Siracusa-Gela, i cui lavori rischiano di fermarsi. L’allarme era stato lanciato nei giorni scorsi dal parlamentare della Lega, Nino Minardo, dopo la lettera al Consorzio Autostradale Siciliano e al Governo siciliano dell’impresa in relazione al mancato pagamento di 14 milioni di euro. Il Mit, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in una nota, ha chiarito di aver messo a disposizione del Cas, consorzio autostrade siciliane, 2,37 milioni da girare all’impresa che sta eseguendo i lavori.

Il documento del Mit

“Il Mit ha erogato 2,37 milioni che spettano a Cosedil per la realizzazione della Siracusa-Gela (rpt: Siracusa-Gela). La cifra è stata assegnata il 15 marzo scorso alla stazione appaltante (CAS, Consorzio autostrade siciliane) con Decreto numero 25, e – come da prescrizione di legge – copre il 50% della richiesta in attesa di ulteriori approfondimenti prima della seconda tranche. È doveroso ricordare che spetta proprio al Cas il pagamento a Cosedil, non al Mit. La vicenda era, è e sarà all’attenzione del vicepremier e ministro Matteo Salvini”.

“Ringrazio il ministro Salvini per questo importante momento di chiarezza, adesso è importante monitorare la situazione per evitare ritardi e scongiurare ogni ipotesi di blocco” afferma il deputato Nino Minardo commentando il chiarimento da parte del Mit circa l’erogazione di fondi destinati ai lavori sulla Siracusa-Gela.

Vertici Cas a Roma

Minardo annuncia anche che “in settimana presidente e direttore del Consorzio autostrade siciliane saranno a Roma al Ministero delle infrastrutture per ulteriori approfondimenti sullo stato del pagamento destinato a Cosedil e prima dell’erogazione della seconda tranche di risorse”

I dubbi sui lavori

Una nota, quella del Mit, che, però, non assicura la prosecuzione dei lavori, del resto, stando a quanto indicato nella lettera della Consedil, all’azienda mancherebbero un altro bel po’ di soldi. Da qui, la convocazione a Roma dei vertici del Cas, come sostenuto da Minardo.

La denuncia della Cna

Sulla vicenda, c’è molta preoccupazione da parte delle associazioni delle imprese. La Cna di Siracusa e Ragusa hanno lanciato un appello al Governo regionale.

“Le Cna territoriali di Siracusa e Ragusa sono state protagoniste, durante – dicono il presidente della Cna territoriale di Siracusa, Rosanna Magnano, e di Ragusa, Giuseppe Santocono – il periodo in cui il cantiere è rimasto fermo per due anni, di una forte spinta, con l’ausilio delle rispettive Prefetture, del Governo regionale e del Cas, per fare ripartire l’opera grazie all’impegno soprattutto della Cosedil e delle imprese del territorio che, nonostante le pesanti perdite subite dal fallimento della precedente impresa appaltatrice, ritennero fondamentale e strategico riprendere i lavori e concentrarsi sull’obiettivo di consegnare al territorio la più grande opera realizzata nel Sud Est siciliano”.

Oggi, quindi – commentano i due segretari territoriali, Gianpaolo Miceli per Siracusa e Carmelo Caccamo per Ragusa – sarebbe opportuno fare chiarezza da parte del Governo regionale. L’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, e l’assessore all’Economia, Marco Falcone, dovrebbero quantomeno esprimersi con una sola voce per capire se esiste davvero una ipotesi di blocco dei lavori, se il Cas ha pagato o meno la Cosedil o se il ministero ha inviato o meno le somme per pagare l’impresa appaltatrice. Insomma, non si può, su una vicenda così importante, rimanere ancorati a degli articoli di stampa e ad una comunicazione parziale e non istituzionale