Malore improvviso per dipendente delle Poste, si accascia e muore

Tragedia in centro a Marsala, nel Trapanese, dove un uomo muore stroncato da un improvviso malore all’interno di un panificio. Immediati quanti inutili i soccorsi per provare a salvargli vagli la vita. L’episodio si è verificato all’interno di un panificio in via Garibaldi, una delle principali strade del centro storico Marsalese.

Immediati soccorsi

Il sessantenne impiegato delle Poste pare si fosse recato al panificio di via Garibaldi. Ed è qui che improvvisamente si è accasciato, cadendo sul pavimento. Immediatamente clienti e titolari dell’attività hanno chiamato i soccorsi. Gli operatori sanitari dell’ambulanza hanno provato in tutti i modi a rianimarlo ma non c’era più nulla da fare. Il suo cuore aveva smesso irreversibilmente di battere.

L’ipotesi

Pare che il postale da qualche giorno accusasse alcuni dolori al braccio. Si presume che forse avesse in corso qualche problema cardiaco di una certa gravità ma non se n’è mai reso conto. Il decesso è per arresto cardiocircolatorio e l’ipotesi è quella di un infarto.