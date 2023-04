San Leone, restyling del Viale Emporium: come cambia il traffico

Avranno inizio martedì 11 aprile 2023 i lavori di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza delle arterie stradali e dei marciapiedi del viale Emporium a San Leone.

Lavori necessari tenuto conto dell’usura del manto, assai deteriorato e dalla presenza di diversi tombini che, a causa di cedimenti localizzati, risultano a quota inferiore rispetto alla superficie carrabile. Anche i marciapiedi saranno interessati dai lavori infatti, a causa del taglio, necessario, di alcuni alberi che stavano danneggiando con le loro radici sia la superficie stradale che le limitrofe abitazioni, molti di essi risultano dismessi ed incoerenti comportando un rischio per i pedoni che sono costretti a scendere sulla via carrabile per oltrepassare l’ostacolo. Questi lavori usufruiscono di un finanziamento della Regione Siciliana, del febbraio 2022, che prevede l’eliminazione dei tronchi residui esistenti attraverso il taglio a raso degli stessi ed il successivo ripristino della porzione di marciapiede interessata.

A causa dell’elevato traffico e dell’estensione del tratto di intervento, gli interventi saranno divisi in tre fasi, anche al fine di consentire una più regolare istallazione del cantiere e stazionamento delle relative attrezzature e mezzi di cantiere.

La prima fase prevista da martedì 11 aprile a venerdì 30 giugno interesserà il tratto del Viale Emporium dal civico 80 (altezza via Gela) al civico 192 (rotonda Viale dei Pini). In questo tratto il traffico sarà veicolato in senso unico direzione sud e la direzione di marcia, in questo tratto, sarà la seguente: Viale Emporium – Viale dei Pini – Viale dei Giardini – Via Gela -Viale Emporium.

La seconda fase prevista dal 3 luglio al 4 agosto interesserà, invece, il tratto del Viale Emporium da civico 70 (altezza via G.B. Peruzzo) al civico 80 (altezza Via Gela). In questo tratto il traffico sarà veicolato in senso unico direzione sud e il senso di marcia sarà Viale Emporium – Via Gela – Via G.B. Peruzzo – Viale Emporium.

La terza fase è prevista invece dal 21 agosto al 27 ottobre e non prima del completamento dei lavori per la rete fognante da parte del commissario Unico, ed interesserà il tratto del Viale Emporium dal civico 40 (altezza via Parco Oliva) al civico 70 (altezza Via G.B. Peruzzo). In questo tratto il traffico sarà veicolato in senso unico alternato con regolazione semaforica.

“Siamo soddisfatti degli interventi di messa in sicurezza che stiamo mettendo in atto in più punti della città – afferma l’assessore ai lavori pubblici Gerlando Principato -, il viale Emporium da anni è stato interessato solo da lavori di rappezzo, con questo intervento subirà un restyling totale che i cittadini chiedono da tempo. Anche questi interventi rappresentano un passo avanti per la rigenerazione urbana ed una volta ripristinati i percorsi pedonali, un’attrattiva per chi voglia percorrere l’intero tratto a piedi fino alla località balneare di San Leone.

“La mia amministrazione, sta compiendo quanto programmato – afferma il sindaco Francesco Micciché -,non possiamo che essere soddisfatti e fieri di questi risultati”.