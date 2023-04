Bimbo di sette anni morto in incidente: 6 rinvii a giudizio

l gup del tribunale di Sciacca Antonino Cucinella, accogliendo la richiesta del pm Michele Marrone, ha disposto il rinvio a giudizio di sei persone coinvolte a vario titolo nella morte del piccolo Marco Castelli, il bimbo di 7 anni deceduto in un incidente stradale il giorno di Ferragosto del 2018. La prima udienza del processo si celebrerà il prossimo 11 luglio 2023.

A processo vanno dirigente e tecnici del Libero Consorzio di Agrigento e anche un agente di polizia municipale di Menfi. La tragedia è avvenuta al Lido Fiori. Il bambino si trovava nell’auto insieme al padre, nel sedile posteriore, ed e’ stato trafitto da un palo staccatosi dal cavalcavia lateralmente alla carreggiata. Il piccolo e i suoi familiari, originari di Partanna ma residenti in provincia di Como, si trovavano in Sicilia per trascorrere alcuni giorni di vacanza.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Antonino e Vincenza Gaziano, Maurizio Gaudio, Pasquale Marchese, Anna Macaluso e Antonio Provenzani.