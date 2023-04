Commercio abusivo a San Leone e in centro città, Codacons: “Agrigento un suk alla faccia della legalità”

Merce contraffatta e commercio abusivo ad Agrigento, tanto in centro città quanto nella zona balneare di San Leone.

“Non è un buon biglietto da visita per la “Città della cultura” assistere alla mercanzia ed alla conseguente esposizione della merce in forma assolutamente indiscriminata ora sul Lungomare Falcone-Borsellino, ora a Porta di Ponte ed ancora al Viale Della Vittoria;

L’amministrazione comunale era arrivata ad autorizzare con proprio atto ufficiale “un mercato etnico” (Micciché assessore) che poi alla fine si era rivelato nei fatti un mercato di “merce contraffatta di dubbia provenienza ” presso l’area dell’ex eliporto di San Leone”, la stessa San Leone più che una località “turistica” sembra una “casbah” e nessuno fa nulla salvo poi perseguitare “il nulla”, ad Agrigento, il centro cittadino tra la Via Atenea, Porta di Ponte, i portici della OVS(a due passi dagli uffici di Prefettura e Questura) ed il Viale della Vittoria sembrano un “iper mercato del contraffatto” bello e buono senza che nessuno faccia nulla tranne sporadiche volte in cui qualcuno alza la voce ed evidenzia il problema, tra tutto questo gli unici che ad oggi sono stati fatti“sloggiare” sono degli “Italiani, Siciliani ed Agrigentini” che si sono“permesso” di cercare di sbarcare il lunario vendendo qualche “babbaluciu” o qualche mazzetto di “mimosa” certamente non di “dubbia provenienza”, qualche limone, o qualche panino.

Ad Agrigento, insomma abbiamo un sul itinerante che con la complicità degli amministratori produce lavoro per il malaffare e la mafia della merce contraffatta e che allo stesso tempo ruba lavoro alle nostre attività commerciale”. Così in una nota il coordinatore regionale del Dipartimento trasparenza enti locali del Codacons Giuseppe Di Rosa.