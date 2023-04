Gennuso (FI) propone Educatore sportivo. “Prevenzione e cultura per sani valori sportivi”

In tutte le Federazioni sportive, nelle Associazioni degli Arbitri e degli Allenatori e in tutte le organizzazioni che si occupano di sport giovanile e di base, così come nelle scuole primarie e secondarie, è necessario prevedere la figura dell’Educatore Sportivo di Campo.

Lo prevede un disegno di legge regionale presentato oggi dal deputato Riccardo Gennuso di Forza Italia, che destina un milione di euro agli stessi tenti per la formazione e preparazione di questa nuova figura che andrà ad affiancare gli operatori sportivi.

“I recenti fatti più di cronaca che sportivi – afferma Gennuso – hanno mostrato come il mondo dello sport anche giovanile sia attraversato da un serio problema legato alla diffusione di comportamenti violenti, che poco hanno a che fare con i valori della sana competitività e del sano agonismo che tante associazioni e tanti operatori cercano di far apprendere ai più giovani.

Con la nostra proposta, vogliamo quindi promuovere una sana pratica sportiva, cui affiancare un intervento di educazione e crescita culturale che miri a prevenire e ridurre i casi di violenza, esaltare il valore educativo dello sport, far comprendere che lo sport va ben oltre il mero raggiungimento di risultati tecnico-agonistici ma è legato a valori di rispetto e convivenza.”

Il disegno di legge, per la cui stesura ci si è avvalsi anche dei suggerimenti del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Sicilia del Calcio, Sandro Morgana, prevede che la Regione si doti di un apposito elenco regionale degli educatori sportivi di campo, che vadano ad affiancare istruttori ed istruttrici, maestri e maestre nei campi e impianti sportivi.