Palma di Montechiaro, Miriam Barba nuovo assessore della giunta Castellino

Normale avvicendamento in seno alla giunta municipale di Palma di Montechiaro guidata dal Siindaco Stefano Castellino: Miriam Barba prende il posto di Rosario Bellanti che aveva le deleghe alle politiche della famiglia e del lavoro, Urbanistica, centro storico e decoro e arredo urbano. Il primo cittadino, comunque, ha già detto che nei prossimi giorni provvederà alla redistribuzione delle deleghe.

“Voglio ringraziare Rosario Bellanti – dice il sindaco Castellino – per l’ottimo lavoro svolto a favore della comunità palmese e come sempre è successo con le mie amministrazioni, tutti coloro i quali vanno via per svariati motivi rimangono al fianco dell’amministrazione stessa per continuare a dare il loro contributo anche con ruoli diversi. Bentornata a Miriam Barba che nella passata legislatura ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale. Al di là dell’amicizia e dall’affetto che mi lega con la sua famiglia, sotto l’aspetto politico è importante dare continuità ad un gruppo politico che fin da primo momento mi ha sempre sostenuto”.

“Ringrazio il sindaco Stefano Castellino – ha detto il neo assessore per la nomina e per la fiducia che ripone nella sottoscritta. Sono fiera di iniziare questo mandato. Ringrazio tutti quelli che hanno creduto in me, anche nelle recenti elezioni tributandomi piu di 400 preferenze”.

“Lascio in buone mani il mio incarico al neo assessore Miriam Barba – ha detto Rosario Bellanti – Per me essere stato assessore del Sindaco Castellino è stato un onore, una esperienza che ho vissuto a pieno. Non rimpiango nulla delle scelte che ho fatto. Ho cercato in questi mesi di fare tutto il possibile a favore della cittadinanza e di sicuro anche dall’esterno continuerò a dare una mano a questa amministrazione consapevole che al primo posto c’è e ci sarà sempre il bene di Palma di Montechiaro”.