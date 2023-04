Aggiudicata gara per la manutenzione degli immobili scolastici di proprietà del Libero Consorzio

Prosegue l’attività del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per assicurare la manutenzione delle scuole di propria competenza. Con determinazione del Settore Edilizia Scolastica è stata infatti approvata la proposta di aggiudicazione della gara d’appalto relativa all’accordo quadro annuale con un solo operatore economico per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli immobili scolastici di proprietà del Libero Consorzio.

La gara, effettuata integralmente in modalità telematica, è stata aggiudicata all’impresa Agostaro Salvatore (Avv.) – O.ME.R. SRL (Aus), con sede a San Giuseppe Jato (PA), che ha offerto il ribasso del 31,027%, per un importo contrattuale di 1.161.032,38 euro più IVA, compresi 34.850,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Seconda in graduatoria l’impresa Restivo Costruzioni srl.

Alla procedura di gara, effettuata sulla piattaforma telematica Maggioli, hanno preso parte 153 imprese.