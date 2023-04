Furto in casa di coniugi: rubati 13 mila euro in contanti

Colpo grosso in una abitazione del centro storico di Agrigento. Ignoti malviventi, approfittando dell’assenza dei proprietari che stavano partecipando alle funzioni religiose della Settimana Santa, sono riusciti ad entrare in casa e rubare ben 13 mila euro in contanti.

I soldi si trovavano custoditi in un cassetto di un mobile. Il maxi furto è avvenuto in pieno pomeriggio. A fare la scoperta sono stati i due coniugi, un pensionato di 68 anni e la moglie casalinga di 56 anni.

Entrambi, shoccati per l’accaduto, si sono recati alla stazione dei carabinieri di Villaseta e hanno denunciato il fatto. Al via le indagini dei militari dell’Arma per dare un volto ai responsabili. Al vaglio la presenza di eventuali telecamere nella zona.