Spara alle gambe del rivale dopo lite, condannato 54enne

Condannato a 2 anni e 4 mesi un uomo di 54 anni finito sotto processo per aver gambizzato a Siracusa un uomo di 38 anni. Questa la sentenza emessa dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Siracusa, al termine del procedimento giudiziario celebrato con il rito abbreviato. L’episodio risale al 30 dicembre scorso in corso Timoleonte, a due passi dal Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa.

Dalle indagini dei carabinieri di Siracusa, il 54enne, quella notte, dopo una discussione con la vittima, avrebbe estratto una pistola ed avrebbe esploso 2 colpi diretti alle gambe al 38enne. L’analisi dei filmati di videosorveglianza ha permesso di accertare ai militari di svelare la dinamica dell’accaduto e di identificare il presunto autore del fatto. Determinanti sono state anche le testimonianze di alcuni residenti della zona che hanno dato delle indicazioni importanti. Il 54enne, che per alcuni giorni era sparito, e’ stato poi scovato in un appartamento nella sua disponibilita’.