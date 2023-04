Anziano in ospedale e al ritorno scopre la sua casa popolare occupata

Un anziano dopo una degenza in ospedale torna nella sua casa popolare nel catanese ma scopre che era stata occupata abusivamente. I suoi mobili era stati già buttati fuori e la “nuova proprietaria” ne era entrata in possesso. Ha segnalato tutto ai carabinieri che alla fine hanno denunciato la donna. Dagli accertamenti si è effettivamente constatato che quella casa era stata assegnata all’anziano che aveva fatto la segnalazione. Sono bastati pochi giorni di degenza ospedaliera per fargli perdere un tetto sotto la testa che gli spettava di diritto. Il “trasloco” è stato bloccato appena in tempo.

Trasloco in corso

Ad operare i carabinieri della compagnia di Acireale, impegnati in un servizio di contrasto all’illegalità diffusa e dei reati contro il patrimonio. Nel corso del servizio i carabinieri sono intervenuti in un complesso di alloggi di edilizia popolare dove era segnalata l’intrusione di una donna in uno degli appartamenti. I militari hanno trovato effettivamente una donna che stava traslocando, in pratica stava occupando abusivamente la casa popolare. Dopo aver ricostruito l’accaduto la donna, 34enne di Acireale, denunciata per “danneggiamento e violazione di domicilio”. Approfittando dell’assenza dell’anziano proprietario ricoverato in ospedale, aveva danneggiato la porta d’ingresso principale. Aveva già trascinato fuori dall’abitazione alcuni mobili e masserizie dell’anziano con lo scopo di occupare l’immobile.