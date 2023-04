Campobello di Licata, torna la Sagra ‘Mpurnato & ‘Mpanata

Dopo 3 anni di pandemia, torna la Sagra ‘Mpurnato & ‘Mpanata (pasta a forno e pasticcio), 10 edizione, dal 14 al 16 aprile, in piazza XX Settembre. L’ Iniziativa è dell’Associazione La Sagra, col patrocinio del Comune e dell’Acsi comitato di Agrigento.

Si inizia Venerdi. Alle Ore 19, inaugurazione e benedizione della sagra.

Ore 20 degustazione e vendita dei cibi di strada., a seguire, alle ore 21, animazione per bambini a cura di Ohana – Il tuo spazio libero. Alle Ore 22,30, esibizione del gruppo musicale The Brothers Live Band.

Fra gli appuntamenti di sabato, la caccia al tesoro per ragazzi e bambini, a cura dei ragazzi di Comu veni si cunta e la ragazze di Ohama (ore 10,30); apertura del concorso migliore ‘mpurnato e ‘mpanata (ore 16); sempre alle ore 0re 16, “Camminata per Angelo”, a cura dell’associazione Campobello Corre; degustazione e vendita del piatto sagra; alle Ore 22,30, spettacolo di danza e musica dalla Puglia …alla Sicilia “La pizzica salentina”, col gruppo Ritmo Binario. Domenica si conclude la manifestazione.

GIOVANNI BLANDA