Palma di Montechiaro, si lavora per la costruzione di una mensa scolastica

A Palma di Montechiaro verrà costruita una mensa scolastica. A palazzo di città, alla presenza del sindaco, Stefano Castellino, raggiante per questo nuovo obiettivo raggiunto, è stato firmato il contratto a seguito di appalto integrato. La struttura sarà possibile grazie ad un progetto finanziato dal PNRR Edilizia Scolastica “FUTURA” per un importo totale di 515.380,05 euro .

La procedura di gara si è conclusa con l’aggiudicazione della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei “lavori di nuova costruzione di locale da destinare esclusivamente a mensa scolastica a servizio di edifici scolastici esistenti Scuola Materna Livatino”, alla ditta “Progetti Nigrelli & C. SRL” che ha presentato una offerta con ribassi del 27,844%.