Favara, deve scontare 10 anni e 9 mesi per omicidio: arrestato 83enne

I carabinieri della Tenenza di Favara, eseguendo un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, hanno arrestato un pensionato di 83 anni. L’uomo deve scontare in regime di detenzione domiciliare la pena di 10 anni e 9 mesi di reclusione per l’omicidio di un 73enne ucciso il 2 luglio del 2018 in contrada Caltafaraci, fra Agrigento e Favara.

Ea stato condannato in primo grado dal tribunale di Agrigento a 22 anni di reclusione. Lo scorso anno, invece, i giudici della Corte di Appello avevano ridotto la condanna a 15 anni e 6 mesi escludendo la premeditazione del delitto.

Ha ammesso di avergli sparato, ha sempre sostenuto che, quella mattina, per strada, lo incontrò casualmente e fece fuoco dopo essere stato aggredito a colpi d’ascia alla testa.