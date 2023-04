Tragico schianto tra Menfi e Sambuca, morto 57enne: grave la moglie

Tragico incidente stradale sulla Fondovalle tra Menfi e Sambuca di Sicilia. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento due automobili. Il bilancio è pesantissimo: un morto e tre feriti. La vittima è Leonardo Alesi, 57 anni di Menfi. Nello schianto è rimasta gravemente ferita anche la moglie, una donna di cinquantacinque anni che è stata immediatamente trasferita in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Nell’auto viaggiava anche il figlio della coppia, un ventenne, le cui condizioni sembrano però meno critiche. Tra i feriti anche una terza persone che si trovava alla guida di una Renault. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Menfi e della Compagnia di Sciacca oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario.