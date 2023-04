Trentaduenne di Ribera muore in colonia agricola, presentato esposto

Un trentaduenne originario di Ribera – Giuseppe Sarullo – è deceduto negli scorsi giorni in una colonia agricola in Sardegna. I familiari del giovane, rappresentati dagli avvocati Giovanni Forte e Mirella Vento, hanno presentato un esposto alla procura di Cagliari per fare luce sulle cause della morte. La procura ha disposto l’autopsia sulla salma del ragazzo.

Sarullo, 32 anni, era stato collocato in una colonia agricola in seguito alla sostituzione della misura di sicurezza della libertà vigilata. Nel recente passato era stato coinvolto in vicende giudiziarie e condannato per ricettazione ed evasione. Il trentaduenne era stato a Ribera lo scorso mese grazie ad un permesso premio di qualche giorno. Adesso i familiari chiedono risposte sulle cause della morte del ragazzo.