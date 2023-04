Undici furti in negozi, case e scuola: 4 arresti

Undici furti, due dei quali tentati, a Carini e Isola delle Femmine, nel Palermitano. Con questa accusa i carabinieri hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare, emesse dal gip di Palermo, nei confronti di quattro persone: tre sono finiti ai domiciliari, una quarta in carcere. Vario il bottino racimolato durante i colpi ai danni di negozi, auto, abitazioni e una scuola.

In particolare 5.330 euro e numerosi articoli informatici sono stati portati via da quattro esercizi commerciali; vari monili in argento, una mountain bike di valore e articoli informatici da auto e case; giocattoli e materiale didattico da un istituto scolastico. Gli arrestati dovranno rispondere di furto aggravato e furto in abitazione, tutti commessi a Carini e Isola delle Femmine nel periodo che va da dicembre 2021 a marzo 2023.