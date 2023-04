Aeroporto Agrigento, il Cartello sociale: “non è solo opportuno, è necessario”

“In merito alle ultime dichiarazioni del Presidente della Regione Siciliana circa l’opportunità di un aeroporto ad Agrigento, pur continuando a nutrire rispetto per il Presidente di tutta la Regione Sicilia, compresa Agrigento (di cui i politici non si devono ricordare solo in periodo elettorale, ma anche e soprattutto dopo essere stati eletti), come cittadini di questo territorio che negli ultimi 60 anni è stato derubato delle possibilità, non solo delle altre parti d’Italia ma anche della Sicilia, perché la nostra continuiamo a ribadirlo è l’unica provincia siciliana a non esser toccata neanche da un chilometro di autostrada, non ha l’aeroporto, i porti sono in condizioni non consone a un vero e adeguato sviluppo del territorio, le strade nazionali , provinciali e comunali sono in condizioni simili al colabrodo… quindi sentir dire al Presidente di tutta la Sicilia e siciliani e quindi anche di Agrigento che non ci sono i soldi non tanto per costruirlo ma per gestirlo… è assurdo e da cittadini stanchi di esser trattati come membri di serie c diciamo… trovateli questi soldi magari prendendoli dal capitolo di quegli stipendi che vi siete ancora una volta aumentati. Non un soldo dal PNRR, nulla per strade e ferrovie e porti… dateci un aeroporto che permetta a questa provincia di “decollare” per tutte le bellezze che ancora abbiamo e la storia che ci appartiene… Non basta aver ottenuto la nomina di capitale della cultura adesso per permettere al mondo e all’Italia di godere di questa cultura abbiamo bisogno di infrastrutture degne di tale occasione ma soprattutto degne di questi cittadini che non sono e non vogliono essere secondi ancora nei confronti di nessuno. Presidente… l’aeroporto ad Agrigento non è solo opportuno… è necessario!” Queste le dichiarazioni del Cartello sociale.