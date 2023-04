Campobello di Licata, la circolazione durante lo svolgimento della Sagra

Con ordinanza sindacale, disposto il divieto di transito e sosta, dal 14 al 16 aprile, dalle ore 8 alle ore 24, in Piazza XX Settembre, nonché nelle vie Umberto, Regina Margherita, Roma, Barone La Lomia, Vittorio Emanuele e Napoli, per assicurare il regolare svolgimento della Sagra.

Istituito, inoltre, il divieto di transito e sosta nelle vie Impastato e Suor Faustina (zona Divina commedia), il 16 aprile, dalle ore 8 alle ore 17, durante il quale si terrà una “Camminata cittadina “.

Il Comune ha ordinato anche il divieto di vendita di alcol e bibite in bottiglie di vetro e lattine, in occasione della sagra, dal 14 al 16 aprile.

Giovanni Blanda