Porto Empedocle, condannato per maltrattamenti: ok all’affidamento in prova

Il tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, accogliendo l’istanza avanzata dall’avvocato Monica Malogioglio, ha disposto l’affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di un uomo di 45 anni di Porto Empedocle. L’uomo è stato condannato nel 2020 a quattro anni e due mesi per i reati di maltrattamenti e lesioni personali ai danni della moglie.

Adesso, nell’ottica di un percorso di rieducazione, i giudici di sorveglianza hanno concesso all’empedoclino la possibilità di scontare il residuo di pena, poco più di un anno, in una comunità del nord dove verrà inserito in progetti specifici per gli autori di reati di violenza di genere.